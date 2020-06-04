В подмосковном городе Щелково чуть не произошла настоящая трагедия. Над проезжей частью с эстакады свисал молодой человек и вот-вот должен был упасть. Парня за куртку держали люди, но вытащить его наверх у них не получалось. В момент, когда куртка уже начала выскальзывать, несчастного подхватил фитнес-тренер Станислав Плотников, который проезжал по эстакаде, увидел происходящее и вышел из машины, чтобы помочь. Станислав перелез через ограждение эстакады, вплотную подошел к свисающему человеку и, ухватившись одной рукой за ограду, руками и ногами вытащил его наверх. После этого спаситель сел обратно в машину и уехал на работу.
Чудесное спасение человека попало на видео
Происшествия , Видео , Щелково
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