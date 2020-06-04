Жительница Вилючинска утопила своих детей и была приговорена за это к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.
Вилючинск, как сообщал «Рамблер», — город в Камчатском крае. Некоторое время назад местная жительница привязала к себе полуторамесячную дочь и пятилетнего сына, вошла в воду и утопила детей.
По факту их смерти было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». В рамках его расследования подозреваемая была подвергнута судебно-психиатрической экспертизе.
По ее результатам она была признана в полной мере способной осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий в момент совершения преступления.
Сегодня пресс-служба Генеральной прокуратуры России сообщила, что Камчатский краевой суд вынес приговор по делу в отношении женщины. Она была признана виновной и приговорена к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.