Жительница Вилючинска утопила своих детей и была приговорена за это к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

Вилючинск, как сообщал «Рамблер», — город в Камчатском крае. Некоторое время назад местная жительница привязала к себе полуторамесячную дочь и пятилетнего сына, вошла в воду и утопила детей.

По факту их смерти было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». В рамках его расследования подозреваемая была подвергнута судебно-психиатрической экспертизе.

По ее результатам она была признана в полной мере способной осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий в момент совершения преступления.