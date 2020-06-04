Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Привязала к себе и пошла в море: на Камчатке осудили мать, утопившую своих детей 

Провинция.ру и ещё 2 1 час назад
Привязала к себе и пошла в море: россиянка утопила детей
Фото: РИА Новости
Камчатский краевой суд вынес приговор 27-летней жительнице ЗАТО Вилючинск, признав ее виновной в умышленном убийстве своих двоих маленьких беспомощных детей. Эта женщина утром 9 сентября прошлого года утопила в бухте Крашенинникова своих детей — старшего 5-летнего сына и младшую 1,5-месячную девочку.
Просто привязала их к себе и пошла в море — все глубже и глубже… После чего попыталась наложить на себя руки, но не успела: вмешались очевидцы. Ее спасли, детей — не успели.
Об этом случае Провинция.ру сообщала сразу после трагедии. Как она заходит в воду с детьми, случайно заметил прохожий-мужчина. Немедленно позвонил в полицию и в МЧС. Отдел полиции находился совсем рядом, двое сотрудников были на месте через считанные минуты, они вытащили из воды женщину и детей. Маленький ребенок был уже мертв, старший скончался в реанимации. Женщину медики откачали.
«По словам очевидцев, подоспевшие полицейские взяли лодку и поплыли на ней за женщиной. Дети уже были в воде, мать отбивалась от правоохранителей с криками: «Мы никому не нужны!» При этом женщина продолжала идти все глубже», — так описывает картину преступления ИА «Кам24» 4 июня.
Знакомые женщины тогда говорили, что мотивом преступления стала ревность: отец младшей погибшей девочки недавно оставил семью и ушел к другой женщине. Эта версия подтвердилась в ходе следствия. Но не стала смягчающим обстоятельством.
«Несколько лет назад она познакомилась с мужчиной. Влюбилась. Отношения развивались стремительно, вскоре пара поженилась, женщина подарила любимому дочь. Однако после рождения девочки супруг уехал в Узбекистан, на родину. Жительница Вилючинска осталась с двумя детьми совершенно одна. А за день до трагедии узнала, что у мужа есть семья на малой родине, и скорее всего, обратно в Вилючинск он уже не вернется. В отчаянии она даже предлагала приватизировать квартиру на его имя, но все тщетно…» — пишет «КП-Владивосток».
Детоубийцу признали вменяемой и назначили ей наказание — 15 лет лишения свободы. Об этом 4 июня сообщает прокуратура Камчатского края на своем официальном сайте.
Видео дня. Билан нарушил самоизоляцию ради вечеринки королевы Tik Tok
Провинция.ру: последние новости
Они не насиловали девушку-дознавателя: в Уфе Верховный суд оправдал двоих экс-полицейских Они не насиловали девушку-дознавателя: в Уфе Верховный суд оправдал двоих экс-полицейских Это было покушение на убийство: отец с дочкой на руках попал под электричку в Подмосковье Это было покушение на убийство: отец с дочкой на руках попал под электричку в Подмосковье Сначала подумал – манекен: пропавшего в Красноярске мальчика нашли мертвым на острове Сначала подумал – манекен: пропавшего в Красноярске мальчика нашли мертвым на острове
Комментарии 4
Происшествия , Криминал , МЧС , Вилючинск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Основателя «Мужского государства» зарезали в Турции
Основателя «Мужского государства» зарезали в Турции
Черное море оказалось опасным
Черное море оказалось опасным
Уволенная соведущая ответила Соловьеву
Уволенная соведущая ответила Соловьеву
Украина передала ФРГ доказательства присутствия РФ в Донбассе
Украина передала ФРГ доказательства присутствия РФ в Донбассе
Появилось видео подробностей расстрела вора обоев
Появилось видео подробностей расстрела вора обоев
Видео
Опубликовано видео с места нападения на школу в Китае
00:45
Опубликовано видео с места нападения на школу в Китае
Происшествия В мире
Опубликовано видео нанесения удара Су-34 бетонной бомбой
00:52
Опубликовано видео нанесения удара Су-34 бетонной бомбой
Армия Оружие
Опубликовано видео снесшего рыбацкий поселок оползня
00:19
Опубликовано видео снесшего рыбацкий поселок оползня
В мире Происшествия
Появилось видео успешных испытаний вакцины
00:56
Появилось видео успешных испытаний вакцины
Общество
Посадка Ка-27 на палубу корвета попала на видео
01:40
Посадка Ка-27 на палубу корвета попала на видео
Армия
Вечеринка известной блогера TikTok попала на видео
01:07
Вечеринка известной блогера TikTok попала на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео разлива топлива в Норильске
01:31
Опубликовано видео разлива топлива в Норильске
Происшествия
Появилось видео взрыва снаряда времён ВОВ
01:22
Появилось видео взрыва снаряда времён ВОВ
Происшествия
Чудесное спасение человека попало на видео
01:39
Чудесное спасение человека попало на видео
Происшествия
Человек-паук на акции протеста попал на видео
00:36
Человек-паук на акции протеста попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение