Привязала к себе и пошла в море: россиянка утопила детей

Камчатский краевой суд вынес приговор 27-летней жительнице ЗАТО Вилючинск , признав ее виновной в умышленном убийстве своих двоих маленьких беспомощных детей. Эта женщина утром 9 сентября прошлого года утопила в бухте Крашенинникова своих детей — старшего 5-летнего сына и младшую 1,5-месячную девочку.

Просто привязала их к себе и пошла в море — все глубже и глубже… После чего попыталась наложить на себя руки, но не успела: вмешались очевидцы. Ее спасли, детей — не успели.

Об этом случае Провинция.ру сообщала сразу после трагедии. Как она заходит в воду с детьми, случайно заметил прохожий-мужчина. Немедленно позвонил в полицию и в МЧС . Отдел полиции находился совсем рядом, двое сотрудников были на месте через считанные минуты, они вытащили из воды женщину и детей. Маленький ребенок был уже мертв, старший скончался в реанимации. Женщину медики откачали.

«По словам очевидцев, подоспевшие полицейские взяли лодку и поплыли на ней за женщиной. Дети уже были в воде, мать отбивалась от правоохранителей с криками: «Мы никому не нужны!» При этом женщина продолжала идти все глубже», — так описывает картину преступления ИА «Кам24» 4 июня.

Знакомые женщины тогда говорили, что мотивом преступления стала ревность: отец младшей погибшей девочки недавно оставил семью и ушел к другой женщине. Эта версия подтвердилась в ходе следствия. Но не стала смягчающим обстоятельством.

«Несколько лет назад она познакомилась с мужчиной. Влюбилась. Отношения развивались стремительно, вскоре пара поженилась, женщина подарила любимому дочь. Однако после рождения девочки супруг уехал в Узбекистан, на родину. Жительница Вилючинска осталась с двумя детьми совершенно одна. А за день до трагедии узнала, что у мужа есть семья на малой родине, и скорее всего, обратно в Вилючинск он уже не вернется. В отчаянии она даже предлагала приватизировать квартиру на его имя, но все тщетно…» — пишет «КП-Владивосток».

Детоубийцу признали вменяемой и назначили ей наказание — 15 лет лишения свободы. Об этом 4 июня сообщает прокуратура Камчатского края на своем официальном сайте.