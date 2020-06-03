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Срывало крыши: мощный ураган обрушился на Чечню 

Вероника Полынина и ещё 1 26 минут назад
На Чеченскую республику обрушился мощный ураган. Об этом рассказал глава региона Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.
Сильный ветер валит деревья, рекламные щиты и срывает кровлю с крыш, повреждены линии электропередач и газопроводы.
В результате разгула стихии пострадали как минимум 11 человек, один из них находится в тяжелом состоянии.
Кадыров создал оперативный штаб по ликвидации последствий урагана. На восстановление инфраструктуры глава республики выделил один день — экстренные службы должны приступить к ликвидации немедленно, «не дожидаясь улучшения погодных условий». Кадыров подчеркнул, что особое внимание он потребовал уделить вопросу выявления поврежденных домов и расселения людей.
Как сообщал «Рамблер», 25 мая сильный ураган обрушился на Екатеринбург, в результате которого погибли четыре человека.
Происшествия , Видео , Рамзан Кадыров , Чеченская Республика
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