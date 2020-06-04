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В Кабардино-Балкарии спасли девушку-бейсджампера, провисевшую на скале почти сутки 

ТАСС и ещё 3 37 минут назад
Провисевшую сутки на скале девушку спасли в КБР
Фото: РИА Новости
Операция по спасению девушки в горах Кабардино-Балкарии (КБР), длившаяся почти сутки, завершена. Девушку, повисшую на своем парашюте на скальном уступе, удалось спустить на безопасное место, сообщил ТАСС в четверг замначальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Альберт Хаджиев.
"Девушка, которая оказалась на скале после неудачного прыжка, жива и здорова. Спасателям удалось добраться до нее только около 15 часов. Спасоперация продлилась почти сутки, не прекращались попытки добраться до пострадавшей и ночью, все это время она висела на своем парашюте, наконец добрались до нее, спустили на безопасное место, сейчас ведут вниз", — сказал Хаджиев.
Информация о ЧП поступила спасателям в 19:30 мск в среду. Сообщалось, что в ущелье между сельскими поселениями Бедык и Быллым Эльбрусского района КБР при совершении прыжков пострадали двое бейсджамперов. Одного удалось обнаружить в ночь на четверг и передать врачам, у него переломы обеих ног, еще один член группы не пострадал.
По предварительным данным, молодые люди приехали в КБР из Московской области.
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Происшествия , МЧС , ИТАР-ТАСС , Кабардино-Балкарская Республика
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