Провисевшую сутки на скале девушку спасли в КБР

Операция по спасению девушки в горах Кабардино-Балкарии (КБР), длившаяся почти сутки, завершена. Девушку, повисшую на своем парашюте на скальном уступе, удалось спустить на безопасное место, сообщил ТАСС в четверг замначальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Альберт Хаджиев.

"Девушка, которая оказалась на скале после неудачного прыжка, жива и здорова. Спасателям удалось добраться до нее только около 15 часов. Спасоперация продлилась почти сутки, не прекращались попытки добраться до пострадавшей и ночью, все это время она висела на своем парашюте, наконец добрались до нее, спустили на безопасное место, сейчас ведут вниз", — сказал Хаджиев.

Информация о ЧП поступила спасателям в 19:30 мск в среду. Сообщалось, что в ущелье между сельскими поселениями Бедык и Быллым Эльбрусского района КБР при совершении прыжков пострадали двое бейсджамперов. Одного удалось обнаружить в ночь на четверг и передать врачам, у него переломы обеих ног, еще один член группы не пострадал.

По предварительным данным, молодые люди приехали в КБР из Московской области.