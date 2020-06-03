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Ущерб в связи с аварией в Норильске может превысить 6 млрд рублей 

ТАСС 1 час назад
Подсчитан ущерб от ЧП в Норильске
Фото: РИА Новости
Экологический ущерб водным объектам на Таймыре может превышать 6 млрд рублей в связи с разливом топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Об этом в среду сообщает "Гринпис" России.
"По оценке главы Росприроднадзора [Светланы Радионовой], в реки попало 15 тысяч тонн дизельного топлива. Если применять методику Минприроды по оценке экологического вреда водным объектам, ущерб может составить более 6 млрд рублей. И это без учета повышающих коэффициентов", — приводятся в сообщении слова проектного директора российского "Гринпис" Владимира Чупрова.
По его словам, с помощью установленных боновых заграждений удастся собрать только незначительную часть загрязнения, поэтому можно утверждать, что почти все дизельное топливо останется в окружающей среде.
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Происшествия , Владимир Чупров , Минприроды , Норильск
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