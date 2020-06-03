Индия вновь сражается с тропическим ураганом 

Непогода вновь подвергает суровому испытанию спасательные службы Индии, заставляя их работать с полной отдачей, не жалея времени и сил. Мощный циклон, пришедший из центра Индийского океана, ударил по береговой линии в районе самого большого города страны — Мумбаи

Для того, чтобы избежать человеческих жертв, власти эвакуировали в спасательные центры социально неблагополучных жителей многочисленных хижин, выросших вдоль залива, по кромке причала и вдоль пляжей.

"Циклон «Нисарга» набрал вчера силы и превратился в настоящий шторм. — рассказал Мрутянджай Мохапатра, глава метеослужбы Индии. — Скорость ветра составляет не менее 100 километров в час. Причём он крепчает и, скорее всего, в ближайшее время ещё усилится. Мы думаем, что, с учётом нарастания мощи урагана, он в ближайшие часы достигнет береговой полосы в районе Махараштра, между Харихарешваром и Даманом".

Правительственные силы уже эвакуировали более 10 тысяч человек не только из района Махараштры, но и прилегающего к нему штата Гуджарат.

"Несмотря на форс-мажор, мы продолжаем соблюдать все меры социального дистанцирования, — заверил Вишвапрасад Рао, инспектор МЧС Индии. — Мы приготовили всё необходимое для перемещённых граждан — санитайзеры, питьевую воду и всё прочее. Люди размещены во временных пунктах приёма".

В Мумбаи власти также срочно эвакуировали 150 пациентов новой инфекционной больницы, находящейся в низине, неподалёку от океана.