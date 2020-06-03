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Индия вновь сражается с тропическим ураганом 

Большая Азия 1 час назад
Индия вновь сражается с тропическим ураганом
Фото: Reuters
Непогода вновь подвергает суровому испытанию спасательные службы Индии, заставляя их работать с полной отдачей, не жалея времени и сил. Мощный циклон, пришедший из центра Индийского океана, ударил по береговой линии в районе самого большого города страны — Мумбаи.
Для того, чтобы избежать человеческих жертв, власти эвакуировали в спасательные центры социально неблагополучных жителей многочисленных хижин, выросших вдоль залива, по кромке причала и вдоль пляжей.
"Циклон «Нисарга» набрал вчера силы и превратился в настоящий шторм. — рассказал Мрутянджай Мохапатра, глава метеослужбы Индии. — Скорость ветра составляет не менее 100 километров в час. Причём он крепчает и, скорее всего, в ближайшее время ещё усилится. Мы думаем, что, с учётом нарастания мощи урагана, он в ближайшие часы достигнет береговой полосы в районе Махараштра, между Харихарешваром и Даманом".
Правительственные силы уже эвакуировали более 10 тысяч человек не только из района Махараштры, но и прилегающего к нему штата Гуджарат.
"Несмотря на форс-мажор, мы продолжаем соблюдать все меры социального дистанцирования, — заверил Вишвапрасад Рао, инспектор МЧС Индии. — Мы приготовили всё необходимое для перемещённых граждан — санитайзеры, питьевую воду и всё прочее. Люди размещены во временных пунктах приёма".
В Мумбаи власти также срочно эвакуировали 150 пациентов новой инфекционной больницы, находящейся в низине, неподалёку от океана.
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Происшествия , МЧС , Индия , Мумбаи
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