Россиянка стала жертвой «черных пластических хирургов» 

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Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело после смерти женщины после пластической операции, проведенной в частной клинике. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Состояние женщины 1958 года рождения резко ухудшилось спустя два дня после операции, ее госпитализировали в больницу, где она скончалась.

По данным следствия, у клиники не было лицензии на стационарную помощь по профилю «пластическая хирургия», операция была проведена «незаконно и при отсутствии необходимого оснащения и условий».

Предварительная экспертиза показала, что смерть пациентки наступила от септического шока с присоединением ДВС-синдрома на фоне кровопотери.

Возбуждено уголовное дело по статье «выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека».