Россиянка стала жертвой «черных пластических хирургов» 

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело после смерти женщины после пластической операции, проведенной в частной клинике. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СУ СК РФ по Санкт-Петербургу.
Состояние женщины 1958 года рождения резко ухудшилось спустя два дня после операции, ее госпитализировали в больницу, где она скончалась.
По данным следствия, у клиники не было лицензии на стационарную помощь по профилю «пластическая хирургия», операция была проведена «незаконно и при отсутствии необходимого оснащения и условий».
Предварительная экспертиза показала, что смерть пациентки наступила от септического шока с присоединением ДВС-синдрома на фоне кровопотери.
Возбуждено уголовное дело по статье «выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека».
Ранее, как сообщал «Рамблер», у российской телеведущей Леры Кудрявцевой порвался один из силиконовых грудных имплантов. В результате ей удалили оба импланта из груди. Позже телеведущая откровенно рассказала о пластической операции, отметив, что сама не понимает, зачем делала увеличение груди.