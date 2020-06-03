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Появилось фото пробившего стену в московском метро поезда 

Lenta.ru и ещё 2 2 часа назад
Появилось фото пробившего стену в метро поезда
Фото: страница «ДТП и ЧП Москва» во «ВКонтакте»
В метро Москвы поезд пробил стену в электродепо. Фото последствий аварии публикует «Московский комсомолец».
По информации издания, инцидент произошел в ночь на 3 июня в электродепо «Планерное». Машинист не отжал кнопку контроля резервного тормоза, в результате чего тормоза не сработали и поезд на скорости около пяти километров в час врезался в стену и пробил ее. Издание уточняет, что машинист не пострадал.
В мае прошлого года в тоннеле московского метро застряли два поезда с пассажирами. Авария произошла на серой ветке метро. Неисправный поезд остановился на станции «Алтуфьево» и заблокировал движение. Из-за этого в тоннеле застряли два поезда с пассажирами, которые отъехали от станции «Бибирево».
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Происшествия , Катастрофы , Московский комсомолец , Москва
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