Появилось фото пробившего стену в метро поезда

В метро Москвы поезд пробил стену в электродепо. Фото последствий аварии публикует «Московский комсомолец».

По информации издания, инцидент произошел в ночь на 3 июня в электродепо «Планерное». Машинист не отжал кнопку контроля резервного тормоза, в результате чего тормоза не сработали и поезд на скорости около пяти километров в час врезался в стену и пробил ее. Издание уточняет, что машинист не пострадал.

В мае прошлого года в тоннеле московского метро застряли два поезда с пассажирами. Авария произошла на серой ветке метро. Неисправный поезд остановился на станции «Алтуфьево» и заблокировал движение. Из-за этого в тоннеле застряли два поезда с пассажирами, которые отъехали от станции «Бибирево».