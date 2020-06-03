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Поезд протаранил стену в московском метро 

Вероника Полынина 25 минут назад
Поезд протаранил стену в московском метро
Фото: РИА Новости
В столичном метро поезд «Москва» пробил стену депо на станции «Планерная», сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на источники.
страница «ДТП и ЧП Москва» во «ВКонтакте»
Инцидент произошел в ночь на 3 июня. По предварительной информации, машинист по причине усталости не нажал кнопку «КТР» — контроль резервного тормоза. Тормоза не сработали и состав на скорости около 5 км/ч врезался в стену, пробив ее.
В результате инцидента никто не пострадал.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в московском метро подешевели защитные маски — с 3 июня стоимость маски при покупке в метро снизилась с 30 до 20 рублей, с 4 июня цены снизятся также в вендинговых автоматах метро, Московского центрального кольца (МЦК) и железнодорожных станций.
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Происшествия , Московский комсомолец
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