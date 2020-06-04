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Также президент попросил как можно быстрее сократить негативное влияние на окружающую среду и решить вопрос с утилизацией нефтепродуктов.

В прошлую пятницу на Норильской ТЭЦ №3 произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, которая повлекла утечку 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Площадь загрязнения составила около 100 тысяч квадратных метров.