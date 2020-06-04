Владимир Путин объявил разлив дизельного топлива в Норильске чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Также президент попросил как можно быстрее сократить негативное влияние на окружающую среду и решить вопрос с утилизацией нефтепродуктов.
О том, что происшествие в Красноярском крае следует признать ЧС, заявил глава МЧС Евгений Зиничев на совещании с Путиным. Президент с ним согласился. Руководитель Минприроды Дмитрий Кобылкин, в свою очередь предложил привлечь военных к ликвидации последствий.
В прошлую пятницу на Норильской ТЭЦ №3 произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, которая повлекла утечку 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Площадь загрязнения составила около 100 тысяч квадратных метров.
По предварительным данным Росприроднадзора, ущерб может исчисляться десятками миллиардов рублей. Возбуждены уголовные дела по трем статьям: "Порча земли", "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ" и "Загрязнение вод". Их объединили в одном производстве и передали в Главное следственное управление СК. Начальника цеха, где случилось ЧП, задержали.