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Оправданные по делу об изнасиловании дознавательницы из Уфы оценили приговор 

Lenta.ru 1 час назад
Оправданные по делу дознавательницы из Уфы оценили приговор
Фото: РИА Новости
Бывший высокопоставленный сотрудник МВД полковник Салават Галиев верил, что правда будет за ним в уголовном деле об изнасиловании дознавательницы. Об этом он заявил в интервью телеканалу РЕН ТВ, оценивая решение Верховного суда Башкирии, который оправдал его и второго полковника МВД Эдуарда Матвеева.
«Настроение боевое, как и весь период следствия. Я верил в победу, без веры ни один человек жить не может. Я верил, что правда будет за мной, за моими близкими, родными. Правда — она одна, я уже говорил. Большое спасибо хочу сказать всем родным, друзьям, коллегам, которые верили в меня и не отвернулись. Спасибо, что вы верили в меня! С первых же дней было понимание, что эта ситуация — абсурд», — сказал Галиев.
Его поддержал Эдуард Матвеев, заявив, что справедливость восторжествовала. Он добавил, что прощает потерпевшую.
«Бог ей судья!» — заявил Матвеев.
Они не признавали свою вину в изнасиловании 23-летней сотрудницы полиции.
В свою очередь, защита потерпевшей намерена обжаловать оправдание полковников. «Эти отвратительные и мерзкие преступления совершили трое и должны понести за это наказание. Наказание чрезмерно мягкое: на рабочем месте должностные лица устроили оргию, пьянство, вину не признали и не извинились», — заявила РИА Новости адвокат Ирина Валиева.
Ранее 3 июня Верховный суд Башкирии отменил приговор Галиеву и Матвееву, которых полгода назад осудили на семь лет лишения свободы, и вынес новое решение, согласно которому их оправдали в преступлении. Третьего фигуранта дела Павла Яромчука признали виновным в изнасиловании потерпевшей, но смягчили наказание с шести до четырех лет лишения свободы. Его взяли под стражу в зале суда. За Галиевым и Матвеевым признано право на реабилитацию.
Матвеев занимал должность начальника отдела МВД по Уфимскому району Башкирии, а Галиев — начальника отделения полиции по Кармаскалинскому району республики. Яромчук возглавлял отдел по вопросам миграции отдела МВД по Уфимскому району Башкирии. 31 октября 2018 года дознавательница подала на них заявление в полицию об изнасиловании. По данным следствия, трое полицейских были в нетрезвом состоянии на рабочем месте. Якобы по служебной необходимости они вызвали 23-летнюю сотрудницу, предложили ей выпить, после чего изнасиловали. В ходе судебного разбирательства потерпевшая подала иск на 300 миллионов рублей.
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Комментарии
Происшествия , Эдуард Матвеев , Ирина Валиева , Павел Яромчук , МВД , РЕН ТВ , РИА Новости , Башкортостан , Салават , Уфа
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