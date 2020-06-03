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В МЧС назвали причину ЧП с разливом топлива в Норильске 

РИА Новости 2 часа назад
В МЧС назвали причину ЧП с разливом топлива в Норильске
Фото: РИА Новости
Причиной разгерметизации резервуара с нефтепродуктами на ТЭЦ-3 в Норильске стало проседание свай фундамента, заявил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным глава МЧС Евгений Зиничев.
"Действительно, 29 мая, по предварительной информации, из-за проседания свай фундамента произошла разгерметизация резервуара. В результате произошел разлив топлива с последующим возгоранием. Одновременно продолжилась утечка в акваторию рек … к счастью, водозаборов на них нет", — сказал Зиничев.
В минувшую пятницу на ТЭЦ-3 Норильска произошел инцидент: из-за внезапного проседания опор, прослуживших без нареканий более 30 лет, получил повреждения один из резервуаров хранения дизельного топлива, в результате произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. Как поясняет "Норникель", основная причина аварии — потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. Возбуждено уголовное дело, краевые власти ввели режим ЧС межмуниципального уровня.
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Происшествия , Владимир Путин , Евгений Зиничев , МЧС , Норникель , Норильск
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