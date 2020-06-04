«Рамблер» писал, что 29 мая на Норильской ТЭЦ №3 произошла разгерметизация цистерны с дизельным топливом, в результате чего разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов. В Норильске объявлен режим ЧС, топливо попало в реку Амбарную, под угрозой загрязнения Карское море.

По данным газеты «ВЗГЛЯД», названы две версии экологической катастрофы. Так, вице-президент «Норникеля» Сергей Дяченко и часть экологов предположили, что виной всему стало таяние вечной мерзлоты и проседание почвы.

«Климат стал теплее. Происходит оттаивание грунтов. Нагрузка, видимо, и стала причиной повреждения свай, цистерна как-то перекосилась», — пояснила изданию избранный от Норильска депутат Госдумы Раиса Кармазина.

Однако некоторые экологи считают, что ЧП произошло из-за действий сотрудников ТЭЦ, так как таяние вечной мерзлоты — естественный процесс, который происходит очень медленно.