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Причиной катастрофы в Норильске названо глобальное потепление 

Алиса Селезнёва и ещё 82 30 минут назад
Вице-президент «Норникеля» Сергей Дяченко предположил, что причиной ЧП с разливом топлива в Норильске стало таяние вечной мерзлоты. С версиями причин экологической катастрофы разбиралась газета «ВЗГЛЯД».
«Рамблер» писал, что 29 мая на Норильской ТЭЦ №3 произошла разгерметизация цистерны с дизельным топливом, в результате чего разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов. В Норильске объявлен режим ЧС, топливо попало в реку Амбарную, под угрозой загрязнения Карское море.
По данным газеты «ВЗГЛЯД», названы две версии экологической катастрофы. Так, вице-президент «Норникеля» Сергей Дяченко и часть экологов предположили, что виной всему стало таяние вечной мерзлоты и проседание почвы.
«Климат стал теплее. Происходит оттаивание грунтов. Нагрузка, видимо, и стала причиной повреждения свай, цистерна как-то перекосилась», — пояснила изданию избранный от Норильска депутат Госдумы Раиса Кармазина.
Однако некоторые экологи считают, что ЧП произошло из-за действий сотрудников ТЭЦ, так как таяние вечной мерзлоты — естественный процесс, который происходит очень медленно.
«Реальные подвижки грунта возникают там, где нарушаются технологии строительства на вечномерзлых грунтах. Значит, какие-то нарушения были при эксплуатации этого объекта», — пояснил изданию координатор программы по экологической политике нефтегазового сектора WWF Алексей Книжников.
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Происшествия , Видео , Раиса Кармазина , Алексей Книжников , Сергей Дяченко , Госдума , Норникель , Деловая газета "Взгляд" , Норильск
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