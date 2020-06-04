Названы сроки очистки водоемов от топлива в Норильске

Очистка водоемов в районе разлива дизельного топлива после аварии на ТЭЦ в Норильске займет две недели. Об этом сообщил первый вице-президент компании «Норникель» Сергей Дяченко, передает.

По его словам, одна бригада займется очисткой мелких заводей, из которых топливо не вымывается течением. Вторая бригада приступит к работе вдоль берегов.

«Специалисты сказали, что они ожидают в течение 10-14 дней, что фактически будет все очищено. Мы хотели бы уложиться в эти сроки», — сказал он.

Дяченко добавил, что компания находится во взаимодействии с Росприроднадзором. Сейчас эксперты решают, как поступить с собранным топливом.

Авария на ТЭЦ-3 произошла 29 мая из-за разгерметизации резервуара с дизельным топливом. Пострадавших нет. По данным Генпрокуратуры, 17 тысяч тонн дизельного топлива вылились на дорогу к ТЭЦ-3, которая обеспечивает Норильск и ближайшие города электроэнергией, теплом и водой. Нефтепродукты проникли в почву и попали в реку Амбарная, озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море.

31 мая в Норильске был введен режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера.