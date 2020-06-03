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В Норильске задержали начальника цеха ТЭЦ-3 по делу об утечке топлива 

ТАСС и ещё 7 1 час назад
В Норильске задержан начальник цеха ТЭЦ
Фото: РИА Новости
Начальник цеха ТЭЦ-3 задержан в Норильске по делу об утечке нефтепродуктов. Об этом ТАСС сообщили среду в пресс-службе Генпрокуратуры.
"В рамках расследования в качестве подозреваемого задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО "НТЭК", — отметили в ведомстве. В Генпрокуратуре подчеркнули, что по материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 254 УК РФ ("Порча земли") и ст. 250 УК РФ ("Загрязнение вод")
В Генпрокуратуре добавили, что по факту ЧП возбуждено третье уголовное дело по ст. 246 УК РФ ("Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ").
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , Норильск
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