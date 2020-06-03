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Расстрелянный Росгвардией уралец грабил магазин 

Ura.Ru 15 минут назад
В распоряжении URA.RU оказалось видео, на котором 27-летний Владимир Таушанков угрожает ножом сотрудникам строительного магазина «Лео» в Екатеринбурге. Эти кадры — недостающее звено в истории, которая взбудоражила всю Россию. Показываем, с чего она началась.
На кадрах видно, как Владимир заходит в магазин, а через некоторое время выходит, держа в руках четыре рулона обоев. За ним гонятся двое: охранник магазина и полицейский, случайно оказавшийся в магазине и решивший помочь охранникам задержать предполагаемого грабителя. На крыльце магазине между ними начинается драка, однако, после того, как Владимир достал нож, все кинулись врассыпную. Ранее очевидец драки по просьбе URA.RU подробно описал, как все происходило.
27-летний Таушанков, напомним, по словам продавцов строительного магазина «Лео», украл четыре рулона обоев. Охранники магазина попытались его догнать и остановить, им помогал сотрудник полиции, с которым у Таушанкова произошла драка. Позже к нему в квартиру приехали сотрудники полиции — одному из них парень, по рассказу отца, прыснул в лицо из газового баллончика.
На место прибыли бойцы СОБР, которые во время штурма квартиры застрелили молодого человека: В Росгвардии заявили, что при штурме подозреваемый «держал в руках направленный в их сторону [в сторону бойцов] предмет, внешне похожий на автоматическое оружие <…>, воспринимая его действия как реально опасную ситуацию, решили открыть огонь».
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Происшествия , Видео , Росгвардия , Екатеринбург
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