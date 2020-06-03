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Изнасилованных физруком школьниц заставили молчать 

Алиса Селезнёва 41 минуту назад
Изнасилованных физруком школьниц заставили молчать
Фото: РИА Новости
Ученицы, пострадавшие от домогательств учителя физкультуры одной из школ в Нижневартовске, рассказали на допросе, что им не верили и просили молчать, чтобы не портить репутацию учебного заведения. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.
«Рамблер» писал, что сегодня Следственный комитет России заявил о задержании 59-летнего учителя физкультуры, который подозревается в том, что пять лет насиловал и развращал учениц. В ведомстве отметили, что от действий учителя пострадали как минимум три девочки 15-16 лет.
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По словам одной из пострадавших, преподаватель разрешил ей зарядить телефон, но стал приставать и пытался поцеловать ее. Она укусила его и смогла убежать.
Еще одна школьница заявила следователям, что учитель физкультуры повалил ее на стол в тренерской, целовал и засовывал руку под юбку. По ее словам, спустя какое-то время он предложил вместе выпить, хвалил фигуру и снова домогался.
«Девушка говорит, что она ходила к директрисе и даже собирали педсовет, но школьнице никто не поверил», — отмечает Telegram-канал.
По данным LIFE SHOT, есть и те, кто не верит школьницам. Бывшие ученики даже начали собирать подписи в поддержку учителя физкультуры, посчитав, что его хотят подставить.
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Происшествия , СКР , Нижневартовск
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