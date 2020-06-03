В деле дознавательницы из Уфы появилась вторая девушка 

Адвокат Рустам Ибрагимов заявил, что в деле об изнасиловании дознавательницы есть свидетельница, которую не признавало следствие. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам Ибрагимова, присутствие третьей женщины-свидетельницы «жестко проконтролировали» с помощью биллинга. Она опровергала вину экс-полицейских.

Как писал «Рамблер», ранее Верховный суд Башкирии оправдал двух экс-полицейских — Салавата Галиева и Эдуарда Матвеева — по делу об изнасиловании дознавательницы. Также суд смягчил приговор третьему фигуранту дела, Павлу Яромчуку, с шести до четырех лет колонии общего режима.

По словам адвоката Асляма Халикова, суд принял такие решения, потому что «никаких доказательств вины не было».

Полицейских из Уфы задержали в октябре 2018 года по подозрению в изнасиловании 23-летней коллеги-дознавательницы.

Фигурантами дела стали начальники отделов полиции. Их уволили из МВД, до 3 июня все они находились под домашним арестом. По версии следствия, вечером 29 октября они изнасиловали девушку в здании отдела МВД по вопросам миграции. СМИ писали, что перед преступлением полицейские распивали алкоголь, а дознавательницу на «застолье» пригласила женщина-коллега.