Метаданные искажены: новые несостыковки в деле MH17

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Метаданные искажены: Эксперты заявили о несостыковках в деле MH17 

Мария Иванова 22 минуты назад
В момент катастрофы MH17 рядом с местом трагедии не было зарегистрировано активности ПВО, а к фотографиям «Бука» есть вопросы. Об этом сообщает РИА ФАН со ссылкой на независимых экспертов.
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Агентство сослалось на отчет службы информации и расследований правового департамента Нидерландов, который содержит перечень активных ракетных установок ПВО в России и на Украине в момент падения самолета.
По данным РИА ФАН, отчет показал, что активными были лишь ПВО на территории России за пределами зоны поражения и пяти точек ПВО Украины в зоне поражения лайнера.
Также РИА ФАН рассказало о выводах австралийских полицейских экспертов Тима Джонса и Шона Эллисона. Они заявили, что метаданные фотографий «Бука», которые используют следователи в Нидерландах, искажены: дата изменения фотографий предшествует дате создания.
Как сообщал «Рамблер», Boeing 777 (рейс MH17), летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, упал в Донбассе 17 июля 2014 года. Все 283 пассажира и 15 членов экипажа погибли. Среди них были граждане Нидерландов, США, Малайзии, Австралии и других стран.
В мае 2018-го в Объединенной следственной группе (JIT) заявили, что авиалайнер был сбит «Буком», который в Донбасс привезли из 53-й зенитной ракетной бригады под Курском. Нидерланды и Австралия официально возложили ответственность за случившееся на Россию.
Летом 2019 года Нидерланды предъявили обвинения по делу трем россиянам — Игорю Гиркину (Стрелкову), Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову — и гражданину Украины Леониду Харченко.
В Минобороны РФ утверждают, что «Буки» из России никогда не переправлялись на Украину. Фотографии «Бука» в Донбассе, показанные JIT, в ведомстве назвали отфотошопленными. Российские военные заявили, что самолет был сбит принадлежащей Украине ракетой, которую произвели в Долгопрудном и в конце 1986 года передали в войсковую часть 20152 в Прикарпатье.
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Происшествия , Видео , Сергей Дубинский , Леонид Харченко , Олег Пулатов , Игорь Гиркин , Министерство обороны , Boeing , РИА ФАН
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