В момент катастрофы MH17 рядом с местом трагедии не было зарегистрировано активности ПВО, а к фотографиям «Бука» есть вопросы. Об этом сообщает РИА ФАН со ссылкой на независимых экспертов.

Агентство сослалось на отчет службы информации и расследований правового департамента Нидерландов, который содержит перечень активных ракетных установок ПВО в России и на Украине в момент падения самолета.

По данным РИА ФАН, отчет показал, что активными были лишь ПВО на территории России за пределами зоны поражения и пяти точек ПВО Украины в зоне поражения лайнера.

Также РИА ФАН рассказало о выводах австралийских полицейских экспертов Тима Джонса и Шона Эллисона. Они заявили, что метаданные фотографий «Бука», которые используют следователи в Нидерландах, искажены: дата изменения фотографий предшествует дате создания.

Как сообщал «Рамблер», Boeing 777 (рейс MH17), летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, упал в Донбассе 17 июля 2014 года. Все 283 пассажира и 15 членов экипажа погибли. Среди них были граждане Нидерландов, США, Малайзии, Австралии и других стран.

В мае 2018-го в Объединенной следственной группе (JIT) заявили, что авиалайнер был сбит «Буком», который в Донбасс привезли из 53-й зенитной ракетной бригады под Курском. Нидерланды и Австралия официально возложили ответственность за случившееся на Россию.