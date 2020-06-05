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Взрыв в жилом доме в Москве: появилась информация о погибших 

Артём Кульша и ещё 19 15 минут назад
Взрыв в Москве: появилась информация о погибших
Фото: Соцсети
Один человек погиб в результате взрыва в жилом многоквартирном доме на Дорожной улице в Москве. Об этом собеседник в экстренных службах сообщил ТАСС.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что в одном из домов на Дорожной улице в Южном административном округе (ЮАО), возможно, в доме №7, произошел один или несколько взрывов, возможно, взорвалась газовая труба, расположенная по периметру дома. В результате инцидента возник пожар.
По словам собеседника ТАСС, взрыв произошел в одной из квартир третьего корпуса седьмого дома на Дорожной улице. В результате него были выбиты окна на четвертом и пятом этажах, один человек погиб, один человек был спасен. Погибший был обнаружен в квартире, в которой взрыв имел место.
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Происшествия , Крым наш , ИТАР-ТАСС , Москва
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