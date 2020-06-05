Взрыв в Москве: появилась информация о погибших

Один человек погиб в результате взрыва в жилом многоквартирном доме на Дорожной улице в Москве . Об этом собеседник в экстренных службах сообщил ТАСС.

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что в одном из домов на Дорожной улице в Южном административном округе (ЮАО), возможно, в доме №7, произошел один или несколько взрывов, возможно, взорвалась газовая труба, расположенная по периметру дома. В результате инцидента возник пожар.

По словам собеседника ТАСС, взрыв произошел в одной из квартир третьего корпуса седьмого дома на Дорожной улице. В результате него были выбиты окна на четвертом и пятом этажах, один человек погиб, один человек был спасен. Погибший был обнаружен в квартире, в которой взрыв имел место.