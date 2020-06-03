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В Москве около 20 деревьев упали из-за непогоды 

ТАСС 1 час назад
В Москве около 20 деревьев упали из-за непогоды
Фото: РИА Новости
Несколько деревьев упали в Москве, одно из них стало причиной сбоя в работе столичного метро. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.
"Около 20 деревьев и веток упали на территории Москвы из-за непогоды. Был поврежден автомобиль, и произошел сбой в работе метро", — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что на Филевской линии столичного метрополитена между станциями "Багратионовская" и "Кунцевская" не было движения из-за упавшего на пути дерева.
Главк МЧС предупреждал о грозе и сильном ветре в среду в Москве.
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Происшествия , МЧС , ИТАР-ТАСС , Москва
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