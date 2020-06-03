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В Подмосковье электричка сбила мужчину с двухлетней дочерью 

ТАСС 38 минут назад
В Подмосковье электричка сбила мужчину с ребенком
Фото: РИА Новости
Электричка сбила мужчину с двухлетней дочерью на станции Детской в Подмосковье. Ребенок выжил, мужчина погиб. Об этом журналистам сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.
"3 июня примерно в 09:00 мск на станции Детской Ярославского направления Московской железной дороги мужчина 1979 года рождения, держа на руках свою двухлетнюю дочь, был травмирован электропоездом Фрязино — Москва. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия, ребенок доставлен в медицинское учреждение", — сообщила Марковская.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство ребенка. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
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Происшествия , Московская область
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