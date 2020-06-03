Пожар в больнице Петербурга, погиб пациент

В Клинической инфекционной больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге произошел пожар. Об этом сообщает РИА Новости.

Больница Боткина, как сообщал «Рамблер», имеет два отделения. Одно из них из расположено на Миргородской улице, 3, второе — на Пискаревском проспекте, 49. В одном из них, по данным РИА Новости, сегодня возникло возгорание. В результате него погиб один человек — пациент больницы.

9 мая в одной из палат реанимации Городской клинической больницы имени Спасокукоцкого в Москве произошел пожар, в результате которого погибла пациентка.

Три дня спустя возгорание возникло в отделении реанимации Городской больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге. В результате него погибли пятеро пациентов, один врач получил отравление продуктами горения.

Сообщалось, что причиной обоих пожаров стала неисправность аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М». На этом фоне их обращение было приостановлено. Дополнительные испытания аппаратов, по данным прессы, не выявили сбоев в их работе.