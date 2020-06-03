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«Два года продолжалась эта травля»: адвокат об оправдании полицейских 

Мария Иванова и ещё 21 1 час назад
Адвокат Салавата Галиева, оправданного по делу об изнасиловании дознавательницы заявил, что его подзащитного травили в течение двух лет. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
«Два года почти продолжалась эта травля: везде и в СМИ. Опорочено имя после стольких лет службы», — заявил защитник.
Как писал «Рамблер», ранее Верховный суд Башкирии оправдал двух экс-полицейских — Галиева и Эдуарда Матвеева — по делу об изнасиловании дознавательницы. Также суд смягчил приговор третьему фигуранту дела, Павлу Яромчуку, с шести до четырех лет колонии общего режима.
По словам адвоката Асляма Халикова, суд принял такие решения, потому что «никаких доказательств вины не было».
Полицейских из Уфы задержали в октябре 2018 года по подозрению в изнасиловании 23-летней коллеги-дознавательницы.
Фигурантами дела стали начальники отделов полиции. Их уволили из МВД, до 3 июня все они находились под домашним арестом. По версии следствия, вечером 29 октября трое мужчин распивали алкоголь в здании отдела МВД по вопросам миграции, а затем изнасиловали девушку.
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Происшествия , Видео , Эдуард Матвеев , Павел Яромчук , МВД , ФСИН , Салават
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