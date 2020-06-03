Адвокат Салавата Галиева, оправданного по делу об изнасиловании дознавательницы заявил, что его подзащитного травили в течение двух лет. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Два года почти продолжалась эта травля: везде и в СМИ. Опорочено имя после стольких лет службы», — заявил защитник.

Как писал «Рамблер», ранее Верховный суд Башкирии оправдал двух экс-полицейских — Галиева и Эдуарда Матвеева — по делу об изнасиловании дознавательницы. Также суд смягчил приговор третьему фигуранту дела, Павлу Яромчуку, с шести до четырех лет колонии общего режима.

По словам адвоката Асляма Халикова, суд принял такие решения, потому что «никаких доказательств вины не было».

Полицейских из Уфы задержали в октябре 2018 года по подозрению в изнасиловании 23-летней коллеги-дознавательницы.

Фигурантами дела стали начальники отделов полиции. Их уволили из МВД, до 3 июня все они находились под домашним арестом. По версии следствия, вечером 29 октября трое мужчин распивали алкоголь в здании отдела МВД по вопросам миграции, а затем изнасиловали девушку.