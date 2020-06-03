По словам адвоката Асляма Халикова, суд принял такие решения, потому что «никаких доказательств вины не было», передает «Интерфакс».

Как писал «Рамблер», троих полицейских из Уфы задержали в октябре 2018 года по подозрению в изнасиловании 23-летней коллеги-дознавательницы. Фигурантами дела стали начальники отделов полиции. Их уволили из МВД , до 3 июня все они находились под домашним арестом.

По версии следствия, вечером 29 октября трое мужчин распивали алкоголь в здании отдела МВД по вопросам миграции, а затем изнасиловали девушку.

Следователи и криминалисты провели обыски дома и на работе у обвиняемых, изъяли записи с камер видеонаблюдения, провели экспертизы и в итоге опровергли представленные ими алиби. Фигурантам дела вменяли пункт «а» части 2 статьи 131 (изнасилование, совершенное группой лиц) и пункт «а» части 2 статьи 132 (насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц) УК РФ.