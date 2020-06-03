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Суд оправдал полицейских по делу об изнасиловании дознавательницы 

Мария Иванова и ещё 6 19 минут назад
Верховный суд Башкирии оправдал экс-полицейских Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева, которых ранее обвинили в изнасиловании дознавательницы и приговорили к семи годам тюрьмы. Об этом сообщает «ГТРК Башкортостан».
Также суд смягчил приговор третьему фигуранту дела, Павлу Яромчуку, с шести до четырех лет колонии общего режима.
По словам адвоката Асляма Халикова, суд принял такие решения, потому что «никаких доказательств вины не было», передает «Интерфакс».
Как писал «Рамблер», троих полицейских из Уфы задержали в октябре 2018 года по подозрению в изнасиловании 23-летней коллеги-дознавательницы. Фигурантами дела стали начальники отделов полиции. Их уволили из МВД, до 3 июня все они находились под домашним арестом.
По версии следствия, вечером 29 октября трое мужчин распивали алкоголь в здании отдела МВД по вопросам миграции, а затем изнасиловали девушку.
Следователи и криминалисты провели обыски дома и на работе у обвиняемых, изъяли записи с камер видеонаблюдения, провели экспертизы и в итоге опровергли представленные ими алиби. Фигурантам дела вменяли пункт «а» части 2 статьи 131 (изнасилование, совершенное группой лиц) и пункт «а» части 2 статьи 132 (насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц) УК РФ.
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Происшествия , Видео , Эдуард Матвеев , Павел Яромчук , МВД , ФСИН , Интерфакс , Башкортостан , Салават
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