Чудом спаслись: жилой дом упал с обрыва

На острове Шеппи (Великобритания) в пропасть упал дом, который принадлежал матери с пятью детьми. Семья чудом избежала смерти, сообщает The Sun.

По информации издания, грунт обвалился в воскресенье. Сам дом все еще висел наполовину над пропастью в течение некоторого времени до того, как полностью сорваться с обрыва.

Эмма Таллетт (Emma Tullett), владелица собственности, заметила несколько трещин вдоль фасадной стены по приезде с работы. Позже вечером она услышала громкий треск в гостиной, с окон упали шторы. Семья выбежала из дома, взяв мобильные телефоны и одежду. Пострадавшим сейчас предоставлено временное жилье.

Женщина приобрела недвижимость в августе 2018 года за 245 тысяч долларов. В целости остались пристройка, где жили двое детей, и бассейн. По словам Таллет, больше всего она жалеет о личных вещах, которых не удалось спасти, например о семейных фотографиях.

Чтобы обезопасить остальные дома в округе, местные власти рассматривают возможность установить проволочную сетку. Отмечается, что риск очередного обвала по-прежнему высокий.