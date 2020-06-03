Появилось видео подробностей расстрела вора обоев 

Екатеринбурге бойцы СОБР при задержании расстреляли 27-летнего мужчину, укравшего 4 рулона обоев из магазина. В Росгвардии рассказали о подробностях смертельного задержания.

В магазине мужчина взял 4 рулона обоев, а затем начал угрожать ножом сотрудникам. На место происшествия приехала полиция. Но злоумышленник сбежал от стражей порядка, брызнув в полицейского из перцового баллончика. Затем вор забаррикадировался в своей квартире. Полицейские пытались взломать дверь его квартиры, но в ответ также получили порцию перца. Тогда пришлось вызывать бойцов СОБР, которые взломали дверь в квартиру. Там их встретил злоумышленник с игрушечной винтовкой в руках. Спецназ открыл огонь.