Названа дата похорон Джорджа Флойда

Точную дату опубликовало 2 июня похоронное бюро Fort Bend Memorial Planning Center в Facebook.

Церемония прощания с погибшим Флойдом состоится 8 июня в Хьюстоне. Она состоится в церкви The Fountain of Praise и будет открыта для посещения.

На следующий день, 9 июня, состоится частная служба, только для членов семьи Флойда. Похороны пройдут в этот же день. Флойд будет похоронен на мемориальном кладбище в пригороде Хьюстона, городе Перленд. Как пояснил представитель похоронного бюро, погибший родился и вырос в Хьюстоне в американском штате Техас.