Названа дата похорон Джорджа Флойда

Точную дату опубликовало 2 июня похоронное бюро Fort Bend Memorial Planning Center в Facebook.
Церемония прощания с погибшим Флойдом состоится 8 июня в Хьюстоне. Она состоится в церкви The Fountain of Praise и будет открыта для посещения.
На следующий день, 9 июня, состоится частная служба, только для членов семьи Флойда. Похороны пройдут в этот же день. Флойд будет похоронен на мемориальном кладбище в пригороде Хьюстона, городе Перленд. Как пояснил представитель похоронного бюро, погибший родился и вырос в Хьюстоне в американском штате Техас.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что гибель при задержании чернокожего мужчины Флойда в городе Миннесота вызвала ряд акций протеста в США, перешедших в массовые беспорядки. Для прекращения беспорядков президент США Дональд Трамп настоятельно рекомендовал губернаторам штатов задействовать Национальную гвардию.