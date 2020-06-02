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Полиция использовала слезоточивый газ на акции протества в Париже 

Газета.Ru и ещё 8 1 час назад
Полиция применила газ против демонстрантов в Париже
Фото: Reuters
Полиция распылила слезоточивый газ для разгона участников несогласованной акции против полицейского насилия и расизма, которая наблюдается вечером 2 июня в Париже. Об этом сообщает корреспондент РИА "Новости".
По данным телеканала BFMTV, в акции участвуют порядка 15 тысяч человек.
Как стало известно, сначала акция проходила мирно у здания суда на окраине французской столицы. Однако спустя какое-то время протестующие разделилась. Часть из них отошла глубже в город, где ее путь остановил кордон полицейских. При этом другая часть демонстрантов начала оскорблять и провоцировать стражей порядка, которые стояли на трамвайном кольце.
В результате полиции пришлось несколько раз использовать слезоточивый газ. Митингующие в ответ стали бросать бутылки и прочий мусор, а также строить баррикады.
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Происшествия , В мире
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