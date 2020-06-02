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МВД просит установить надзор за Варварой Карауловой и запретить находиться вне дома ночью 

ТАСС и ещё 9 1 час назад
За Варварой Карауловой просят установить надзор
Фото: РИА Новости
Кунцевский суд Москвы 4 июня рассмотрит иск о постановлении административного надзора в отношении Варвары Карауловой, которая была условно-досрочно освобождена за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство". Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин.
"4 июня в 15:30 мск Кунцевский суд Москвы рассмотрит административный иск к Варваре Карауловой о постановлении административного надзора. Уведомление происходило путем телефонного звонка из местного ОВД, административный иск нам не направлялся, копия не вручалась, что является нарушением", — сказал адвокат.
Административный истец — отдел МВД России по району Кунцево — просит суд установить административный надзор сроком до 27 апреля 2029 года, применив следующие ограничения: запретить пребывание вне места жительства с 22:00 до 06.00 мск, если это не связано с работой, а также обязать явкой в территориальный ОВД для регистрации два раза в месяц.
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Комментарии 1
Происшествия , Другое , Варвара Караулова , Исламское государство , МВД , Москва
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