В подмосковном колодце нашли два разложившихся трупа 

Московской области Следственный комитет начал проверку после обнаружения двух сильно разложившихся трупов на дне колодца.

Останки с гнилостными изменениями нашли на дне сливного колодца в районе одного из местных СНТ во вторник, 2 июня. В настоящее время специалисты пытаются выяснить причину гибели и личности скончавшихся.

Ранее сообщалось, что в лесном массиве микрорайона Опалиха в Красногорске нашли скелетированные останки мужчины. Экспертиза показала, что он умер полгода назад, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».