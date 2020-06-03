В Москве сотрудник банка организовал нападение на клиентку 

Ирина Волк. Полицейские в Москве задержали троих подозреваемых в разбойном нападении на москвичку, которая возвращалась домой из банка с 1,2 миллиона рублей после закрытия вклада, сообщила официальный представитель МВД России

По ее словам, в полицию с заявлением обратилась пенсионерка, которая сообщила, что закрыла счет в отделении банка, получила около 15 тысяч долларов наличными и направилась домой. В подъезде на нее напал неизвестный мужчина. Его лицо было скрыто под медицинской маской. Вооруженный ножом незнакомец выхватил сумку, в которой находилось свыше 1,2 миллиона рублей (по курсу валют на тот день, плюс наличные деньги в кошельке — ред.), банковские карты, документы и личные вещи. Потерпевшая попыталась его остановить, но злоумышленник скрылся.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к нападению может быть причастен работник кредитной организации. По версии следствия, именно он сообщил своим знакомым, что клиент банка сняла крупную сумму. Один из злоумышленников проследил за женщиной, отобрал у неё деньги и вместе с сообщником скрылся на такси", — сказала Волк.

Двое подозреваемых были задержаны на Первой Бородинской улице. При них обнаружены похищенные деньги, которые в настоящее время возвращены законной владелице. Еще один соучастник задержан в тот же день по месту проживания на 9-й Парковой улице, добавила Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", фигуранты заключены под стражу.