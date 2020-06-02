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Основателя «Мужского государства» зарезали в Турции 

Вероника Полынина и ещё 1 4 минуты назад
Основателя «Мужского государства» зарезали в Турции
Фото: соцсети
В Стамбуле убит основатель паблика «Мужское государство» Вячеслав Поздняков. Об этом изданию «Подъем» сообщил его знакомый.
«Связался с матерью Влада. Она подтвердила убийство. Все, что известно на данный момент, это то, что Влада несколько раз пырнули в подъезде собственного дома, в городе Стамбул Связался с матерью Влада. Она подтвердила убийство. Все, что известно на данный момент, это то, что Влада несколько раз пырнули в подъезде собственного дома, в городе Стамбул», — рассказал собеседник.
По его словам, Поздняков жил в Стамбуле последние полгода. От полученных ранений лидер «Мужского государства» скончался, не приходя в сознание.
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Источник также рассказал, что Поздняков получал угрозы «по нескольку тысяч» ежедневно.
Как сообщал «Рамблер», активисты «Мужского государства» позиционируют себя как борцы «за права мужчин». Участники паблика устраивали травлю российских девушек, которые знакомились с иностранцами во время чемпионата мира по футболу 2018 года, выступали против смягчения статьи сестрам Хачатурян, угрожали в соцсетях девушками, снявшимся в порнографическом клипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна.
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Происшествия , Стамбул , Турция
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