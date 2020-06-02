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Россиянин устроил дебош в самолете 

Вероника Полынина и ещё 1 28 минут назад
Россиянин устроил дебош в самолете
Фото: РИА Новости
Россиянин устроил дебош на борту самолета, летевшего из Калининграда в Москву, сообщает «Лента.ру».
49-летний мужчина попытался закурить во время полета, а затем напал на полицейских, которые прибыли в Шереметьево для составления в отношении него протокола об административном нарушении.
Как сообщили в СК РФ, дебошир оттолкнул одного из полицейских и попытался прорваться к выходу. При попытке задержания мужчина оказал активное сопротивление, сорвал у правоохранителя погон и применил физическую силу. После этого нарушитель разорвал свой паспорт.
В отношении буйного пассажира завели уголовное дело о применении силы к сотруднику полиции.
Ранее «Рамблер» сообщал о нетрезвом пассажире из Дубны, который летел из Симферополя и требовал за деньги разместить его в бизнес-классе, а затем угрожал сотрудникам полиции увольнением.
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Происшествия , Аэропорт Шереметьево , Lenta.ru , Калининград , Москва
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