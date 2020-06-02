Россиянин устроил дебош в самолете 

Москву, Россиянин устроил дебош на борту самолета, летевшего из Калининграда сообщает «Лента.ру».

49-летний мужчина попытался закурить во время полета, а затем напал на полицейских, которые прибыли в Шереметьево для составления в отношении него протокола об административном нарушении.

Как сообщили в СК РФ, дебошир оттолкнул одного из полицейских и попытался прорваться к выходу. При попытке задержания мужчина оказал активное сопротивление, сорвал у правоохранителя погон и применил физическую силу. После этого нарушитель разорвал свой паспорт.

В отношении буйного пассажира завели уголовное дело о применении силы к сотруднику полиции.

Ранее «Рамблер» сообщал о нетрезвом пассажире из Дубны, который летел из Симферополя и требовал за деньги разместить его в бизнес-классе, а затем угрожал сотрудникам полиции увольнением.