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СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии 

Москва24 и ещё 12 31 минуту назад
Следственный комитет сообщил о предотвращении теракта в Чувашии, где был обнаружен тайник с самодельной бомбой.
По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СК РФ.
"В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Чувашской Республике установлено местонахождение тайника с самодельными взрывными устройствами, которые были обезврежены", — говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте происшествия работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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Происшествия , Видео , Гаджеты , ФСБ , СКР , Чувашская Республика
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