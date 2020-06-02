Следственный комитет сообщил о предотвращении теракта в Чувашии, где был обнаружен тайник с самодельной бомбой.
По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СК РФ.
"В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Чувашской Республике установлено местонахождение тайника с самодельными взрывными устройствами, которые были обезврежены", — говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте происшествия работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.