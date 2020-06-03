Полицейский бросил гранату в журналистку издания Sputnik Николь Руссел, зная, что она — представитель прессы. Об этом, как сообщает телеканал «Звезда», она рассказала сама.

На протяжении последних дней в США проходят массовые акции протеста. Они были вызваны гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией в городе Миннеаполисе, штат Миннесота.

Вчера, как сообщал «Рамблер», акция проходила в том числе у резиденции президента США в Вашингтоне Белого дома. Руссел освещала ее среди прочих журналистов. По ее словам, она близко подошла к полицейской линии, чтобы снять на видео, как правоохранители распыляют газ в лица мирных демонстрантов с поднятыми вверх руками, бьют их палками и расстреливают из травматического оружия. В какой-то момент один из полицейских оказался напротив Руссел.

«Он сказал: "Отойди". Я начала отходить, повторяя, что я — журналист. Сотрудник полиции, глядя мне в глаза, выпустил в меня гранаты, заряженные резиновыми шариками», — рассказала она.

По словам журналистки, в результате произошедшего на ее теле осталось около 10 повреждений — следов от резиновых пуль.