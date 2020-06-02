Россиянин спас обмороженную дочь собутыльника 

Житель Брянской области , пришедший выпить с соседом, спас его истощенную и обмороженную дочь. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.

Некоторое время назад житель поселка Пальцо пришел к одному из соседей с целью распития алкогольных напитков. В доме он увидел семилетнюю Ирину, приемную дочь соседа и его жены. Девочка сидела в грязи, был истощена, ее ноги были обморожены.

Мужчина сообщил об этом в правоохранительные органы . Девочка была госпитализирована. В отношении ее родителей было возбуждено уголовное дело по статьям «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», а в отношении социальных служб — по статье «Халатность».

«Раньше на учете семья Зубачевых не состояла», — отмечает Life Shot.

По информации телеграм-канала, всего в семье воспитывалось семеро детей. Пятерых две недели назад их мать Наталья отвезла к родственникам, потому что муж ушел в запой, а сама все это время жила у старшей дочери.

На днях, как сообщал «Рамблер», 59-летний сотрудник научно-исследовательского судна «Профессор Логачев» и 54-летний охранник парковки были задержаны в Санкт-Петербурге по подозрению в развращении несовершеннолетних мальчиков.