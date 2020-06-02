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Россиянин спас обмороженную дочь собутыльника 

Артём Кульша 34 минуты назад
Россиянин спас обмороженную дочь собутыльника
Фото: ТАСС
Житель Брянской области, пришедший выпить с соседом, спас его истощенную и обмороженную дочь. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.
Некоторое время назад житель поселка Пальцо пришел к одному из соседей с целью распития алкогольных напитков. В доме он увидел семилетнюю Ирину, приемную дочь соседа и его жены. Девочка сидела в грязи, был истощена, ее ноги были обморожены.
Мужчина сообщил об этом в правоохранительные органы. Девочка была госпитализирована. В отношении ее родителей было возбуждено уголовное дело по статьям «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», а в отношении социальных служб — по статье «Халатность».
«Раньше на учете семья Зубачевых не состояла», — отмечает Life Shot.
По информации телеграм-канала, всего в семье воспитывалось семеро детей. Пятерых две недели назад их мать Наталья отвезла к родственникам, потому что муж ушел в запой, а сама все это время жила у старшей дочери.
На днях, как сообщал «Рамблер», 59-летний сотрудник научно-исследовательского судна «Профессор Логачев» и 54-летний охранник парковки были задержаны в Санкт-Петербурге по подозрению в развращении несовершеннолетних мальчиков.
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Происшествия , МВД , Брянская Область
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