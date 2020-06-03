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Ивановские подростки сняли видео с казнью собаки 

Павел Тиунов и ещё 3 30 минут назад
Российские подростки жестоко казнили собаку
Фото: Татьяна Горд / «Коммерсантъ»
Несколько подростков подвесили бездомную собаку за шею и несколько минут пинали ее ногами, сообщает радиостанция «Говорит Москва». Всё происходящее они сняли на видео, которое впоследствии появилось в соцсетях.
На записи хорошо различимы лица двоих молодых людей. За кадром слышны голоса еще одного парня и девушки. Живодеры надели на шею собаки петлю, а затем выбили из-под ее лап пенек. Повисшее животное они несколько минут избивали ногами, пока оно не скончалось.
После того, как ролик был опубликован в соцсетях, пользователи смогли опознать одного из злоумышленников. Им оказался житель города Приволжска Ивановской области.
На ситуацию обратил внимание депутат Государственной Думы РФ Владимир Борматов, после обращения в МВД которого было возбуждено уголовное дело по статье «жестокое обращение с животными». Известно, что по делу проходят трое молодых людей. Однако не исключено, что в скором времени фигурантом дела станет и девушка.
Уполномоченный по правам ребенка в Ивановской области Татьяна Океанская, что в результате к ответственности может быть привлечен только один из подозреваемых, поскольку только он достиг совершеннолетия.
«Мы, конечно, однозначно держим на контроле. Честно говоря, мы все в состоянии шока пребываем. Такого ещё у нас, конечно, не было»», — заявила омбудсмен.
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Происшествия , Госдума , МВД , Радиостанция "Говорит Москва"
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