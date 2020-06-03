Российские подростки жестоко казнили собаку

Несколько подростков подвесили бездомную собаку за шею и несколько минут пинали ее ногами, сообщает радиостанция «Говорит Москва». Всё происходящее они сняли на видео, которое впоследствии появилось в соцсетях.

На записи хорошо различимы лица двоих молодых людей. За кадром слышны голоса еще одного парня и девушки. Живодеры надели на шею собаки петлю, а затем выбили из-под ее лап пенек. Повисшее животное они несколько минут избивали ногами, пока оно не скончалось.

После того, как ролик был опубликован в соцсетях, пользователи смогли опознать одного из злоумышленников. Им оказался житель города Приволжска Ивановской области.

На ситуацию обратил внимание депутат Государственной Думы РФ Владимир Борматов, после обращения в МВД которого было возбуждено уголовное дело по статье «жестокое обращение с животными». Известно, что по делу проходят трое молодых людей. Однако не исключено, что в скором времени фигурантом дела станет и девушка.

Уполномоченный по правам ребенка в Ивановской области Татьяна Океанская, что в результате к ответственности может быть привлечен только один из подозреваемых, поскольку только он достиг совершеннолетия.