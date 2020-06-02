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В Крыму задержали пьяного украинского военного 

Алиса Селезнёва и ещё 7 1 час назад
В Крыму задержали пьяного украинского военного
Фото: ТАСС
Пограничники в Крыму задержали за незаконное пересечение границы украинского военнослужащего. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России сообщает ТАСС.
По данным Федеральной службы безопасности России, украинский военнослужащий Добринский Е. В. был задержан «в состоянии алкогольного опьянения без документов, удостоверяющих личность».
При досмотре у него было найдено и направлено на экспертизу вещество растительного происхождения, которое, предположительно, является наркотиком. Возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы России, подчеркнул Центр общественных связей ФСБ.
«Рамблер» писал, что ранее ФСБ заявила о задержании в Крыму украинских разведчиков, которые планировали организовать теракты.
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Происшествия , ФСБ , ИТАР-ТАСС , Республика Крым
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