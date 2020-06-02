Опубликовано видео толпы, разграбившей поезд на ходу 

США толпа людей разграбила мимо проезжающий товарный поезд. Жители Чикаго растащили упакованную технику и прочие вещи из движущегося поезда. На опубликованной очевидцем записи видно, как несколько человек находятся в вагоне и скидывают вниз товары, в то время как остальные на бегу подбирают ворованное и уносят с собой.

В нескольких крупных городах США сейчас происходят беспорядки, сопровождающиеся мародерством, актами вандализма и стычками с полицией. Грабители атакуют торговые центры и магазины, выносят оттуда товары, а затем устраивают поджоги. Из-за непростой ситуации в Нью-Йорке введен комендантский час.