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Опубликовано видео толпы, разграбившей поезд на ходу 

Алевтина Жаркова 11 минут назад
В США толпа людей разграбила мимо проезжающий товарный поезд. Жители Чикаго растащили упакованную технику и прочие вещи из движущегося поезда. На опубликованной очевидцем записи видно, как несколько человек находятся в вагоне и скидывают вниз товары, в то время как остальные на бегу подбирают ворованное и уносят с собой.
В нескольких крупных городах США сейчас происходят беспорядки, сопровождающиеся мародерством, актами вандализма и стычками с полицией. Грабители атакуют торговые центры и магазины, выносят оттуда товары, а затем устраивают поджоги. Из-за непростой ситуации в Нью-Йорке введен комендантский час.
Происшествия , Видео , В мире , США , Чикаго
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