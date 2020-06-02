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Крымчанин изнасиловал и убил шестилетнюю дочь своего приятеля 

Vse42.ru 20 минут назад
Россиянин изнасиловал и убил дочь своего приятеля
Фото: РИА Новости
В Республике Крым задержан мужчина, подозреваемый в сексуальном насилии и убийстве шестилетней девочки.
В минувшее воскресенье, 31 мая жительница Ленинского района заявила в полицию о пропаже внучки, которая вместе с отцом и его приятелями отправилась на рыбалку, однако через некоторое время ребенок исчез, оставшись без присмотра взрослых. На следующий день тело шестилетней девочки было обнаружено на дне Северо-Крымского канала, недалеко от места ее пропажи.
Во вторник, 2 июня пресс-служба ГСУ СКР сообщила о задержании подозреваемого в убийстве ребенка. Им оказался 39-летний близкий друг семьи погибшей девочки. По версии следствия, в день трагедии, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отец отпустил дочь с приятелем, вызвавшимся проводить ее до дома. По пути тот совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера, а затем столкнул ее в воду.
В настоящее время подозреваемый оформил явку с повинной, в его отношении возбуждено уголовное дело. Также был задержан отец девочки, в его отношении заведено дело об оставлении ребенка в опасности (ст. 125 УК РФ).
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Происшествия , Республика Крым
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