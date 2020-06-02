Россиянка оставила без еды четырех детей и ушла пить 

Суд приговорил к обязательным работам женщину, которая на два дня ушла из дома распивать алкоголь, заперев дома на замок четверых детей, говорится в сообщении, опубликованном на сайте якутской прокуратуры.

Отмечается, что 29-летняя местная жительница оставила без достаточных запасов пищи и воды детей в возрасте от 9 месяцев до 7 лет. Уходя, она заперла их на навесной замок. В течение двух дней 7-летняя девочка кормила своего 9-месячного брата сухими смесями.

«В ходе предварительного расследования установлено, что все это время женщина распивала спиртные напитки у своих знакомых», — отмечают сотрудники надзорного органа.

В бедственном положении детей обнаружили сотрудники социальной службы, которые пришли к семье с очередной проверкой. Впоследствии на женщину было заведено уголовное дело по статье «оставление в опасности». Суд приговорил ее к 148 часам обязательных работ.

В сообщении также отмечается, что в настоящее время женщина ограничена в родительских правах. Дети находятся у временного опекуна.

Ранее, как сообщал «Рамблер», суд приговорил жительницу Кирова к 13 годам заключения за то, что она ушла из дома, заперев в квартире трехлетнюю дочь без воды и еды. В результате девочка умерла от обезвоживания. Действия преступницы были квалифицированы как «убийство, совершенное с особой жестокостью».