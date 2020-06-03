В мэрии Оренбурга проходят обыски 

Следователи проводят обыски в мэрии Оренбурга . Об этом сообщил ТАСС старший помощник руководителя по взаимодействию со средствами массовой информации следственного управления СК РФ по области Радик Галимов.

"Следователи следственного управления СК РФ по Оренбургской области проводят обыски в администрации Оренбурга в рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела", — сказал собеседник агентства, не уточнив, о каком именно деле идет речь.

Ранее следователи по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц управления организации дорожного движения администрации Оренбурга и муниципального бюджетного учреждения "Центр организации дорожного движения" города.

По данным следствия, чиновники проявили недобросовестное отношение к службе, приняв работы по муниципальному контракту на сумму 8,2 млн рублей по установке дорожных ограждений. В рамках этого уголовного дела обыски и выемка документов на прошлой неделе прошли в управлении организации дорожного движения администрации Оренбурга и МБУ "Центр организации дорожного движения" города.