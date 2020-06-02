Опубликовано видео поджога 13 автомобилей в Кургане 

В ночь на 1 июня в Кургане неизвестный поджег автомобили на стоянке автосалона. Происшествие зафиксировали установленные там камеры видеонаблюдения.

Как видно на записи, мужчина пронес в место для хранения автомобилей канистры с легковоспламеняющейся жидкостью, облил ей находящиеся машины и поджег их, после чего покинул стоянку.

В итоге пожаре сгорело 13 транспортных средств. Поджигатель нанес ущерб компании в размере 18 миллионов рублей. По подозрению в совершении данного преступления уже задержан ранее судимый житель села Кетово.