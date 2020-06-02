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Опубликовано видео поджога 13 автомобилей в Кургане 

Алевтина Жаркова 30 минут назад
В ночь на 1 июня в Кургане неизвестный поджег автомобили на стоянке автосалона. Происшествие зафиксировали установленные там камеры видеонаблюдения.
Как видно на записи, мужчина пронес в место для хранения автомобилей канистры с легковоспламеняющейся жидкостью, облил ей находящиеся машины и поджег их, после чего покинул стоянку.
В итоге пожаре сгорело 13 транспортных средств. Поджигатель нанес ущерб компании в размере 18 миллионов рублей. По подозрению в совершении данного преступления уже задержан ранее судимый житель села Кетово.
Происшествия , Видео , Криминал , Курган
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