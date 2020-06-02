Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянин избил конвоира и сбежал из зала суда 

Lenta.ru и ещё 1 56 минут назад
Россиянин избил конвоира и сбежал из зала суда
Фото: Иван Водопьянов / «Коммерсантъ»
В Кемеровской области мужчину, избившего конвоира и сбежавшего из здания суда, приговорили к 17 годам колонии. Об этом во вторник, 2 июня, сообщается на сайте следственного управления СКР по Кемеровской области.
Начальник конвойной службы вывел подсудимого в туалет, где тот избил сотрудника и сбежал из здания суда. Конвоир попал в больницу с гематомой, ушибами, ранами подбородка и шеи. Инцидент произошел 29 января. 33-летнего преступника задержали через несколько дней.
Было возбуждено уголовное дело по статьям «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Побег». Обвиняемый активно сотрудничал со следствием и признал вину. Мужчина объяснил, что сбежал, потому не хотел отбывать длительное наказание, к которому его приговорили. Теперь по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Иркутской области заключенный сбежал на угнанной у начальника колонии машине. Начальник колонии заехал на служебном автомобиле в гараж и оставил ключи в замке зажигания. В это время в гараже работал 34-летний заключенный. Воспользовавшись моментом, он угнал автомобиль и сбежал. Вскоре россиянина задержали. По словам самого заключенного, он планировал покататься и вернуться.
Видео дня. Билан, Басков и Тодоренко получат деньги от государства
Последние новости
Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия В США люди с оружием отстояли русский ресторан и ликеро-водочный В США люди с оружием отстояли русский ресторан и ликеро-водочный Больше половины американцев посчитали Трампа расистом Больше половины американцев посчитали Трампа расистом
Комментарии 1
Происшествия , Криминал , Кемеровская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актер из «Сумерек» умер от передозировки наркотиков
Актер из «Сумерек» умер от передозировки наркотиков
За Варварой Карауловой просят установить надзор
За Варварой Карауловой просят установить надзор
Основателя «Мужского государства» зарезали в Турции
Основателя «Мужского государства» зарезали в Турции
В Италии начались протесты
В Италии начались протесты
«Ельцин даже умер от стыда»: Жириновский о поправках
«Ельцин даже умер от стыда»: Жириновский о поправках
Видео
Полицейские встали на колени перед протестующими и попали на видео
01:00
Полицейские встали на колени перед протестующими и попали на видео
Опубликовано видео смертельной аварии под Тверью
00:21
Опубликовано видео смертельной аварии под Тверью
Медведь «станцевал» у дерева и попал на видео
00:21
Медведь «станцевал» у дерева и попал на видео
Протестующие в США обстреляли полицейских и попали на видео
01:00
Протестующие в США обстреляли полицейских и попали на видео
Танец двух дельфинов попал на видео
01:00
Танец двух дельфинов попал на видео
Подтопленные дачные участки в Подмосковье попали на видео
01:41
Подтопленные дачные участки в Подмосковье попали на видео
Новости Москвы Происшествия
Опубликовано видео забившего фонтана в Петербурге
00:19
Опубликовано видео забившего фонтана в Петербурге
Происшествия
Названы сроки окончания кризиса в России
00:22
Названы сроки окончания кризиса в России
Общество
МИД РФ выступил с требованием к США
01:17
МИД РФ выступил с требованием к США
Политика США
Захарова указала на «международное лицемерие» США
01:00
Захарова указала на «международное лицемерие» США
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение