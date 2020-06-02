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6-летний мальчик утонул в туалете 

Экспресс газета и ещё 1 1 час назад
Ребенок утонул в туалете
Фото: Public domain
В городе Хынчешть, Молдавия, трагически погиб 6-летний Вениамин. Ребенок соскользнул с сиденья в уличном туалете и упал в выгребную яму. Он мгновенно задохнулся и утонул.
Как сообщает Mirror cо ссылкой на местные СМИ, инцидент произошел днем, когда мальчик находился дома со своей 14-летней сестрой и 9-летним братом. Старшие дети занимались домашними делами и не сразу заменили отсутствие Вени.
Вернувшиеся с работы родители не смогли найти ребенка и сообщили о его пропаже в полицию. Начались поиски, в которых участвовали более тысячи полицейских, охотников и добровольцев. Однако прочесывание города и его окраин не дало результатов, поэтому стражи правопорядка решили присмотреться к дому и двору семьи.
В итоге тело мальчика было обнаружено в выгребной яме. На теле отсутствовали следы насилия. Смерть ребенка признана несчастным случаем — выяснилось, что мальчик для похода в туалет обул шлепанцы старшей сестры, из которых выскользнул.
Шокированные родители не могут поверить в случившееся. «Он сам ходил в туалет, когда ему еще было три года», — сказал отец Вениамина.
Похороны нелепо погибшего мальчика состоялись вчера.
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Комментарии
Происшествия , Криминал , Молдова
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