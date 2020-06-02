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Распространившую фейк о «вывозе тел из обсервации» москвичку отдали под суд 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 1 час назад
Москвичка рассказала о тайном вывозе тел и поплатилась
Фото: ТАСС
Кунцевский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Москвы Ольги Толокевич, подозреваемой в распространении фейка о якобы вывозе тел умерших людей из обсервации, сообщили в Генпрокуратуре.
Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки прокуратуры Москвы, передает ТАСС.
«По версии следствия, женщина, являясь модератором группы в социальной сети, разместила заведомо ложную информацию о том, что в ночное время из обсервационного центра, расположенного в районе Крылатское, вывозятся трупы людей, погибших от заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией», — сообщили в ведомстве.
При этом основным мотивом размещения недостоверной информации явилось увеличение числа подписчиков группы.
Женщине предъявлено обвинение по ст. 207.1 УК РФ («Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»), которая предусматривает штраф от 300 тыс. до 700 тыс. рублей, обязательные или исправительные работы либо ограничение свободы на срок до трех лет.
Женщина призналась в содеянном. После вручения ей копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Кунцевский суд Москвы для рассмотрения по существу.
Ранее было расследовано уголовное дело о фейке про коронавирус и мацу.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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