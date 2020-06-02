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Распространившая фейк о вывозе тел москвичка пойдет под суд 

Алиса Селезнёва и ещё 2 7 минут назад
Москвичка рассказала о тайном вывозе тел и поплатилась
Фото: ТАСС
Передано в суд дело жительницы Москвы, которая обвиняется в распространении заведомо ложной информации о вывозе тел умерших от COVID-19 из обсервации. Об этом сообщила Генпрокуратура России.
«По версии следствия, женщина, являясь модератором группы в социальной сети, разместила заведомо ложную информацию о том, что в ночное время из обсервационного центра, расположенного в районе Крылатское Москвы, вывозятся трупы людей, погибших от заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении ведомства.
При этом Генпрокуратура отметила, что обсервационный центр был предназначен для здоровых людей, вынужденных уйти на самоизоляцию из-за контакта с заболевшими коронавирусом.
«Основным мотивом размещения недостоверной информации явилось увеличение числа подписчиков группы», — пояснили в ведомстве.
В Генпрокуратуре отметили, что москвичке предъявлено обвинение по ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан), которая предусматривает до трех лет ограничения свободы, либо штраф от 300 до 700 тысяч рублей.
«Рамблер» писал, что ранее СКР сообщил о завершении его расследования дела в отношении блогера из Москвы, который также распространил заведомо ложную информацию о COVID-19.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , СКР , Москва
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