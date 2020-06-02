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Россиянка оставила четырех детей без еды и воды в запертой квартире и ушла пить 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Россиянка бросила детей без еды и ушла пить
Фото: РИА Новости
Суд в Якутии приговорил к 148 часам обязательных работ мать четверых детей, которая закрыла их дома без еды и воды и ушла на два дня распивать спиртное, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Судом установлено, что 29-летняя женщина оставила своих детей в возрасте от девяти месяцев до семи лет одних без достаточных запасов пищи и воды. Дверь она заперла снаружи на навесной замок. В течение двух дней старшая дочь сама кормила девятимесячного брата, смешивая сухую молочную смесь с холодной водой из бидона. Мать, как оказалось, все это время находилась у своих знакомых и пила. Детей обнаружили соцработники во время очередной профилактической проверки. К тому момент их продовольственные запасы уже кончились.
Россиянка признана виновной в оставлении несовершеннолетних в опасности (статья 125 УК). Ее родительские права ограничены, несовершеннолетние отправлены к временному опекуну.
Ранее в Брянске в больницу была доставлена семилетняя девочка с обморожением ног и истощением. Ее приемная мать не появлялась дома две недели, а отец все время пил. Ребенка нашел сосед.
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Происшествия , Криминал , Генпрокуратура РФ , Республика Саха (Якутия)
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